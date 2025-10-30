Homem é assassinado a tiros no bairro Cavalieri, em Vila Velha

Um homem que não teve a identidade divulgada foi morto a tiros no bairro Cavalieri, em Vila Velha, na noite da última quarta-feira (29). A Polícia Militar não deu detalhes sobre o crime, apenas disse que o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi até o local, mas a vítima não resistiu. O caso será investigado pela Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vila Velha. Ninguém foi preso.