Homem é assassinado a tiros em Vila Velha

Flávio Rodrigues, de 34 anos, foi morto a tiros no bairro Vale Encantado, em Vila Velha Crédito: Arquivo pessoal

Um homem foi morto a tiros na tarde desta sexta-feira (31), no bairro Vale Encantado, em Vila Velha. A vítima, identificada como Flávio Rodrigues, de 34 anos, estava conversando com alguém, em uma calçada da rua Vitória da Conquista, quando essa pessoa efetuou pelo menos três disparos de arma de fogo.

Flávio, que trabalhava como pintor, estava no Espírito Santo há cinco meses, tendo vivido, anteriormente, em Minas Gerais, segundo apuração do repórter Vinicius Colini, da TV Gazeta, que verificou ainda que, no momento em que foi morto, o pintor utilizava uma tornozeleira eletrônica.

A equipe da ROCAM, da Guarda Municipal de Vila Velha, informou, em nota, que foi acionada após a vítima ser alvejada. “Os agentes chegaram no local, isolaram a área e acionaram a Polícia Civil.”