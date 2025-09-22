Homem é assassinado a pedradas durante briga em Vila Velha

Um homem de 56 anos, que não teve o nome divulgado, foi assassinado a pedradas na Estrada de Capuaba, em Ilha da Conceição, Vila Velha, no final da tarde de domingo (21). Testemunhas contaram à Polícia Militar que houve uma briga e uma pessoa não identificada atacou a vítima na cabeça. O caso será investigado pela Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) do município e, até o momento, nenhum suspeito foi preso.