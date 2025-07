Crime

Homem é assassinado a pauladas na Rodovia do Sol em Vila Velha

Um homem foi morto a pauladas na ES 060, a Rodovia do Sol, perto da entrada do bairro Santa Paula, em Vila Velha, na noite de domingo (20). Testemunhas disseram à Polícia Militar que dois suspeitos foram os responsáveis pelas agressões. Ninguém soube informar a motivação do crime e nem o nome da vítima. O caso será investigado pela Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) do município.