Homem é agredido e preso após perseguir menina de 13 anos em São Mateus

Um homem de 48 anos foi preso após perseguir uma menina de 13 anos até a residência dela, fazendo gestos obscenos em sua direção, no bairro Fátima, em São Mateus, no Norte do Espírito Santo. O caso aconteceu na terça-feira (28). Testemunhas que viram a cena passaram a agredi-lo e acionaram a Polícia Militar (PM).

Segundo a PM, o suspeito foi levado a um hospital, mas se recusou a receber atendimento e desobedeceu às ordens dos médicos e dos militares. Mesmo algemado, ele tentou fugir e avançou contra um dos policiais, sendo necessário o uso da taser – arma de choque – para contê-lo. Após ser atendido na unidade, o homem foi conduzido à Delegacia Regional de São Mateus. A vítima, acompanhada da mãe, também prestou depoimento no local.