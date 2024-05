Homem desce para consertar freio e morre atropelado pelo próprio caminhão no Sul do ES

A empresa norueguesa Seacrest Petróleo, que atua na produção de petróleo onshore (em terra) no Norte do Espírito Santo , anunciou, nesta terça-feira (21), mudança no comando da companhia. Quem assume como CEO da empresa independente é José Cotello, no próximo dia 1º de junho. Ele sucede Michael Stewart.

A Seacrest informou que Cotello possui uma longa experiência no setor de petróleo e gás. Seu último cargo foi como presidente da Ecopetrol Óleo e Gás do Brasil, onde foi responsável por supervisionar as operações da empresa na bacia do pré-sal brasileiro e na margem equatorial. Lá, ocupou o cargo de vice-presidente regional em Orinoquia, na Colômbia, onde foi responsável por uma operação que aumentou a produção de petróleo onshore para 290 kboepd (barris de óleo equivalente por dia).

Antes de ingressar na Ecopetrol, Cotello foi diretor de operações da Petra Energia, que aumentou a produção de zero para 20 kboepd durante sua gestão, e, antes disso, ocupou diversos cargos ao redor do mundo em uma carreira de 22 anos na SLB (antiga Schlumberger).

“Estamos vivendo um momento especial de crescimento da companhia, circunstâncias com as quais estou familiarizado. Vou trabalhar para obter lucro e uma estrutura empresarial que permita o crescimento sustentável através de mudanças ousadas e do reforço do apoio à gestão. Temos uma equipe forte e diversificada na Seacrest, formada por profissionais com o propósito comum de criar valor para nossos acionistas”, afirmou o novo CEO.