Homem de 81 anos morre em queda ao tentar consertar cano em Colatina

Um homem de 81 anos morreu na tarde de terça-feira (2) após cair de sua residência, de uma altura de três metros, enquanto fazia reparos em um cano de água, no bairro São Silvano, em Colatina, na Região Noroeste do Espírito Santo. A Polícia Militar informou que o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu 19) foi acionado, mas constatou que ele havia sofrido traumatismo e lesões cranianas e estava sem vida.