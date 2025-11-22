Homem de 70 anos morre atropelado em Vila Velha
Publicado em 22/11/2025 às 13h24
Um idoso de 70 anos morreu atropelado no bairro Cavaliere, no Trevo de Capuaba, em Vila Velha, na noite de sexta-feira (21). Segundo apuração da TV Gazeta, Hevaldo Luiz Britto foi atingido por um veículo sobre uma ponte e arrastado por aproximadamente 70 metros.
A Polícia Rodoviária Federal (PRF) foi acionada, mas informou que ainda não identificou o veículo envolvido na ocorrência. As circunstâncias do atropelamento serão investigadas pela Delegacia Especializada de Delitos de Trânsito (DDT). O corpo da vítima foi levado para o Instituto Médico Legal (IML), em Vitória.
* Com informações de Caíque Verli, da TV Gazeta.