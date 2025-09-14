Homem de 62 anos morre após levar choque em Itapuã, Vila Velha
Um homem de 62 anos morreu na manhã deste domingo (14) após levar um choque elétrico em Itapuã, Vila Velha. Segundo informações da Polícia Militar, a esposa da vítima relatou que o acidente aconteceu quando o marido secava a varanda de casa.
Ao tentar mover alguns perfis de alumínio, ele teria encostado os itens acidentalmente em um fio de alta tensão que fica de frente para a residência.
Ainda segundo o relato da mulher à PM, ao ouvir um barulho de queda, ela e o filho dirigiram-se à varanda, onde encontraram o homem de 62 anos já caído.
A PM informou ainda que foi acionada para prestar apoio ao Samu. Ao chegar no local, a equipe entrou na residência e fez contato com a médica integrante da equipe do Serviço de Emergência que constatou óbito e a aparente causa da morte.
Segundo informações da Polícia Científica, a perícia foi acionada às 8h39 para a ocorrência de morte por eletroplessão, que é um acidente provocado por exposição à alta carga de eletricidade. O corpo da vítima foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Vitória para ser necropsiado e, posteriormente, liberado aos familiares.