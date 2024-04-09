Homem de 58 anos morre em acidente na zona rural de Ibitirama

Um homem de 58 anos morreu em um acidente envolvendo uma caminhonete e a motocicleta em que estava na zona rural de Ibitirama, no Sul do ES, na manhã desta terça-feira (9). De acordo com a Polícia Militar, o condutor da caminhonete informou que foi desviar de um buraco na pista, quando o motociclista, que passava ao lado do veículo, perdeu o controle e bateu em um poste.
A colisão foi registrada na região de Ribeirão Santa Bárbara. O condutor da caminhonete informou ainda à Polícia Militar que seguia sentido Santa Maria x Ibitirama, quando o acidente ocorreu. De acordo com a PMES, o homem foi submetido ao teste do bafômetro que deu negativo.
Polícia Científica (PCIES) informou que o corpo da vítima foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Venda Nova do Imigrante, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.