Homem de 58 anos morre em acidente na zona rural de Ibitirama

Um homem de 58 anos morreu em um acidente envolvendo uma caminhonete e a motocicleta em que estava na zona rural de Ibitirama, no Sul do ES, na manhã desta terça-feira (9). De acordo com a Polícia Militar, o condutor da caminhonete informou que foi desviar de um buraco na pista, quando o motociclista, que passava ao lado do veículo, perdeu o controle e bateu em um poste.