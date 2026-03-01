Homem de 28 anos morre em atropelamento na BR 101
Um homem de 28 anos, identificado como Jhemison Borges de Jesus, morreu após ser atropelado por uma motocicleta na noite de sábado (28), na BR 101, em São Mateus, no Norte do Espírito Santo.
De acordo com a Ecovias Capixaba, o atropelamento foi registrado às 19h07 e envolveu um pedestre e uma motocicleta. Duas vítimas foram socorridas, sendo uma em estado grave e outra com ferimentos de média gravidade. Jhemison foi encaminhado ao Hospital Estadual Dr. Roberto Silvares, mas não resistiu aos ferimentos e veio a óbito.
Segundo a Polícia Científica, o corpo foi recolhido na madrugada deste domingo (1º) e encaminhado à Seção Regional de Medicina Legal (SML), em Linhares, para necropsia e posterior liberação aos familiares. A Polícia Civil informou que as circunstâncias do fato serão apuradas.