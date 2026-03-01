Homem de 28 anos morre em atropelamento na BR 101

Vista aérea de São Mateus Crédito: Raphael Verly

Um homem de 28 anos, identificado como Jhemison Borges de Jesus, morreu após ser atropelado por uma motocicleta na noite de sábado (28), na BR 101, em São Mateus, no Norte do Espírito Santo.

De acordo com a Ecovias Capixaba, o atropelamento foi registrado às 19h07 e envolveu um pedestre e uma motocicleta. Duas vítimas foram socorridas, sendo uma em estado grave e outra com ferimentos de média gravidade. Jhemison foi encaminhado ao Hospital Estadual Dr. Roberto Silvares, mas não resistiu aos ferimentos e veio a óbito.