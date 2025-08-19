Homem com rifle na mão abre porta de casa e dá de cara com PMs em Linhares
Um homem de 36 anos foi detido após ser flagrado por policiais com um rifle na mão, no bairro Aviso, em Linhares, na noite de segunda-fera (18). A Polícia Militar disse que os militares se aproximaram de uma casa na Avenida Sergipe, e o portão da residência que foi aberto pelo suspeito. Segundo a corporação, ele estava com a arma municiada em mãos, mas como ficou de costas, não viu os agentes quando saiu do imóvel.
A PM disse que os policiais deram ordem para ele soltar o rifle e deitar no chão, e o homem acatou a determinação. O suspeito foi levado para a Delegacia Regional de Linhares. A Polícia Civil disse que ele foi autuado em flagrante por porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, e liberado para responder em liberdade após pagar fiança.