Homem com rifle na mão abre porta de casa e dá de cara com PMs em Linhares

Publicado em 19/08/2025 às 11h41
Rifle é apreendido em Linhares
Rifle é apreendido em Linhares Crédito: Divulgação | Polícia Militar

Um homem de 36 anos foi detido após ser flagrado por policiais com um rifle na mão, no bairro Aviso, em Linhares, na noite de segunda-fera (18). A Polícia Militar disse que os militares se aproximaram de uma casa na Avenida Sergipe, e o portão da residência que foi aberto pelo suspeito. Segundo a corporação, ele estava com a arma municiada em mãos, mas como ficou de costas, não viu os agentes quando saiu do imóvel.

A PM disse que os policiais deram ordem para ele soltar o rifle e deitar no chão, e o homem acatou a determinação. O suspeito foi levado para a Delegacia Regional de Linhares. A Polícia Civil disse que ele foi autuado em flagrante por porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, e liberado para responder em liberdade após pagar fiança.

