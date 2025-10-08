Homem com mandado de prisão é preso dentro de ônibus do Transcol em Vila Velha

O suspeito foi levado para a 2ª Delegacia Regional, localizada em Vila Velha Crédito: Polícia Civil

Um homem de 28 anos foi preso dentro de um ônibus do sistema Transcol na manhã de terça-feira (7), em Vila Velha. Clenilson Ataíde de Jesus Barbosa era procurado pela polícia e foi localizado pelas câmeras do Cerco Inteligente enquanto estava dentro da linha 503, que passava pela Avenida Carlos Lindenberg, na altura do bairro Cobilândia.

De acordo com a Polícia Militar, a equipe fazia patrulhamento na região quando foi acionada pelo Centro Integrado Operacional de Defesa Social (Ciodes) com a informação de que havia um passageiro com mandado de prisão, pelo crime de extorsão, em aberto no coletivo.

Os policiais abordaram o veículo e localizaram Clenilson, que foi identificado e detido. A Polícia Civil informa que o suspeito foi conduzido à Delegacia Regional de Vila Velha e teve um mandado de prisão, expedido pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Linhares, cumprido em seu desfavor. Após os procedimentos de praxe, ele foi encaminhado ao sistema prisional.