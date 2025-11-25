Homem bate na ex em bar e acaba esfaqueado e preso em Guaçuí

Um homem de 22 anos foi esfaqueado e preso após perseguir e agredir a ex-companheira dele em um bar de Guaçuí, no Sul do Espírito Santo. Segundo a Polícia Civil, o crime ocorreu no domingo (23), e a vítima reagiu às agressões, esfaqueando o ex-parceiro, com quem tem dois filhos.

O agressor foi levado para atendimento médico e teve alta no dia seguinte, quando foi preso em flagrante por "lesão corporal, ameaça e injúria, todos no contexto da Lei Maria da Penha". A delegada Yasmin Fassarella, chefe da unidade policial de Guaçuí, contou que a vítima se relacionou com o homem por cerca de quatro anos. No entanto, após a separação motivada por ciúmes dele, o ex-companheiro passou a perseguir e agredir a mulher em locais que ela frequenta.