Homem atira ao ver a ex acompanhada em festa e deixa dois baleados no ES

Dois homens foram baleados durante uma festa no Centro de Jerônimo Monteiro, no Sul do Espírito Santo, na noite do último domingo (8). Segundo a Polícia Militar, um deles contou que foi atingido pelo ex-companheiro da mulher que chegou com a vítima ao evento. Durante os disparos, outro homem que não tinha envolvimento com a situação também acabou ferido.>