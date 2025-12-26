A Gazeta - Agora

Homem armado ameaça jovem, sequestra irmã dele e foge no Sul do ES

Publicado em 26/12/2025 às 10h33
Carro foi usado para sequestrar jovem em Muqui, no Sul do ES Crédito: Divulgação/Polícia Militar

Um homem foi detido após ameaçar um jovem, sequestrar a irmã dele e fugir no Sul do Espírito Santo, na noite de quinta-feira (25). Segundo boletim registrado pela Polícia Militar, testemunhas contaram que o suspeito teria ido armado até a casa das vítimas em Muqui e ameaçado o rapaz, de 18 anos. Os dois brigaram e, em seguida, o homem teria forçado a irmã do rapaz a entrar em um carro Fiat Siena prata.

Após denúncia, a polícia encontrou e abordou o carro na rodovia ES 489, já no município de Atílio Vivácqua. Dentro do veículo estavam três pessoas, sendo o motorista, de 34 anos, o suspeito, de 32 anos, e a jovem sequestrada, de 18 anos. Ela contou que as armas usadas pelo suspeito teriam sido dispensadas após a fuga, no bairro Pratinha, em Muqui. Familiares das duas vítimas disseram, ainda, que recebiam ameaças de morte e de incêndio à casa onde moravam frequentemente.

O veículo foi apreendido e nele foram encontrados um coldre e uma porção de maconha, mas as armas não foram localizadas. O suspeito possuía mandado de prisão em aberto e foi encaminhado à Delegacia de Cachoeiro de Itapemirim. A Polícia Civil disse que ele assinou um termo circunstanciado por ameaça (duas vezes), e foi liberado após assumir o compromisso de comparecer à Justiça.

