Homem armado ameaça jovem, sequestra irmã dele e foge no Sul do ES

Carro foi usado para sequestrar jovem em Muqui, no Sul do ES Crédito: Divulgação/Polícia Militar

Um homem foi detido após ameaçar um jovem, sequestrar a irmã dele e fugir no Sul do Espírito Santo, na noite de quinta-feira (25). Segundo boletim registrado pela Polícia Militar, testemunhas contaram que o suspeito teria ido armado até a casa das vítimas em Muqui e ameaçado o rapaz, de 18 anos. Os dois brigaram e, em seguida, o homem teria forçado a irmã do rapaz a entrar em um carro Fiat Siena prata.

Após denúncia, a polícia encontrou e abordou o carro na rodovia ES 489, já no município de Atílio Vivácqua. Dentro do veículo estavam três pessoas, sendo o motorista, de 34 anos, o suspeito, de 32 anos, e a jovem sequestrada, de 18 anos. Ela contou que as armas usadas pelo suspeito teriam sido dispensadas após a fuga, no bairro Pratinha, em Muqui. Familiares das duas vítimas disseram, ainda, que recebiam ameaças de morte e de incêndio à casa onde moravam frequentemente.