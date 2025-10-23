Homem agride mulher e é preso por violar medida protetiva em Guaçuí

Um homem de 38 anos foi preso em flagrante por descumprimento de medida protetiva em Guaçuí , na Região do Caparaó do Espírito Santo. A vítima, de 27 anos, denunciou o ex.companheiro no último domingo (19) e solicitou o afastamento dele, mas desde então continua recebendo mensagens do suspeito. Na quarta-feira (22), o indivíduo chegou a mandar mensagens enquanto a mulher estava na delegacia, denunciando a violação da decisão judicial.

Segundo a Polícia Civil, o suspeito insistiu em ligar para a mulher mesmo sendo comunicado da decisão judicial que o impedia de manter contato e de se aproximar da vítima. Diante da denúncia e das provas apresentadas, policiais localizaram e prenderam o homem em flagrante no bairro Cid Moreira. Ele foi autuado por violação de medida protetiva com base na Lei Maria da Penha e encaminhado ao sistema prisional.