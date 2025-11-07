Homem agride companheira em frente à prefeitura em Marataízes

Um homem foi preso após agredir a companheira em frente a Prefeitura de Marataízes, no Centro da cidade, no litoral Sul do Espírito Santo, na manhã desta sexta-feira (7). Segundo apuração da repórter Isabelle Oliveira, da TV Gazeta, a aposentada de 63 anos estava em um ponto de ônibus quando foi surpreendida pelo suspeito, de 38 anos, que a agrediu com dois tapas no rosto. As identidades não serão divulgadas para proteger a integridade da vítima.

No mesmo instante, uma viatura da Polícia Militar estava passando pelo local e abordou o homem, que estava carregando uma faca na cintura e aparentava estar sob efeito de álcool ou drogas. "Ele falou que, quando sair da delegacia, vai matar a companheira dele e 'esfaquear ela hoje ainda', de maneira muito agressiva", contou um dos policiais militares.