Haxixe 'Rolex' na rota SP x ES acaba em prisão em Guarapari

Um homem foi preso com quase três quilos de haxixe em Guarapari, no Espírito Santo, dentro de um ônibus que havia saído de São Paulo. A droga estava embalada em tabletes com adesivos escritos "Rolex" e foi localizada durante fiscalização da Polícia Rodoviária Federal na BR 101, na manhã desta quinta-feira (25).

O nome do passageiro não foi divulgado, mas ele disse à PRF que pegou os 2,9 quilos de haxixe em uma rodoviária de São Paulo e que receberia mil reais pelo transporte até Guarapari. Revelou ainda que somente seria informado onde deixar a mochila com a droga quando chegasse à cidade capixaba — alegando não conhecer quem o chamou nem quem receberia o entorpecente. Ele foi detido e encaminhado a uma delegacia da Polícia Civil.