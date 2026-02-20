Grupo suspeito de golpes em compras online é alvo de operação em Itapemirim
Um grupo suspeito de aplicar golpes em compras online foi alvo de mandados de busca e apreensão em Itapemirim, no Litoral Sul do Espírito Santo, na manhã desta sexta-feira (20). De acordo com as investigações da Polícia Civil, as compras eram realizadas com cartões de crédito vinculados a contas bancárias abertas com documentos falsos, o que teria causado prejuízo à empresa vítima do esquema.
Durante a operação, os policiais constataram que os investigados apresentavam padrão de vida incompatível com os rendimentos declarados. Há indícios de abertura sucessiva de empresas em nome dos suspeitos e da construção de residências de alto padrão. Em um dos cinco endereços alvos da ação policial, foram apreendidos R$ 48 mil em espécie.
Também foram recolhidas munições de calibre de uso restrito, documentos, comprovantes de transações bancárias e dispositivos eletrônicos. Todo o material apreendido será analisado e poderá contribuir para o avanço das investigações.