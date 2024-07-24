Grupo é preso após roubar dois carros na mesma noite na Grande Vitória

Depois, utilizando a caminhonete roubada, os criminosos foram atrás de outro carro, dessa vez no bairro Jardim América. Na segunda ocorrência, os suspeitos também estavam armados e abordaram as pessoas que estavam chegando em casa, segundo relato à PM. Conforme apuração do repórter Caíque Verli, da TV Gazeta, o motorista vítima do segundo assalto da noite é um professor nascido em Guiné-Bissau, mas que mora no Brasil há mais de 30 anos. Ele estava com os dois filhos no carro quando foi abordado pelos bandidos.

Não há detalhes sobre o horário da ocorrência, mas uma câmera de videomonitoramento registrou o crime às 19h31, menos de 20 minutos depois do primeiro chamado à polícia. As imagens mostram o carro cinza acelerando na rua e parando em frente ao carro branco, o impedindo de seguir. Imediatamente, os suspeitos saem da caminhonete e mandam as vítimas saírem do carro cinza — o segundo alvo na mesma noite.

Nenhuma vítima ficou ferida. Equipes da Polícia Militar de Cariacica e Vila Velha realizaram buscas e montaram cercos nos dois municípios. A caminhonete roubada na Praia da Costa foi recuperada na Avenida Darly Santos, também em Vila Velha, por uma equipe da Força Tática. Já o outro veículo foi encontrado na Avenida Carlos Lindemberg. Entre os dois roubos, o mesmo grupo também assaltou um homem de 36 anos, que estava na rua. A mochila e o celular dele foram levados.

O boletim de ocorrência não traz detalhes sobre o momento da detenção, mas diz que o grupo foi levado para a Delegacia Regional de Vila Velha. De acordo com a Polícia Militar, foram apreendidos cinco celulares, um simulacro de pistola (arma falsa), uma faca e R$ 77.