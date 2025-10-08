Grávida é baleada de raspão na barriga em salão de beleza em Vila Velha

Uma grávida de 29 anos foi baleada de raspão na barriga enquanto estava dentro de um salão de beleza no bairro Vila Nova, em Vila Velha, na última terça-feira (7). Ela contou à Polícia Militar que estava no estabelecimento quando um suspeito encapuzado entrou e começou a dar coronhadas no dono do local, um jovem de 26 anos. No último golpe, a arma disparou, bateu na parede e atingiu a mulher.

Ainda segundo testemunhas, no momento do disparo o carregador da arma quebrou, e caíram no chão três projéteis intactos, além da mola do carregador. Conforme relato das vítimas no boletim de ocorrência, o suspeito é conhecido e teria cometido o crime por ciúmes do dono do salão.