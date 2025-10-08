Grávida é baleada de raspão na barriga em salão de beleza em Vila Velha
Uma grávida de 29 anos foi baleada de raspão na barriga enquanto estava dentro de um salão de beleza no bairro Vila Nova, em Vila Velha, na última terça-feira (7). Ela contou à Polícia Militar que estava no estabelecimento quando um suspeito encapuzado entrou e começou a dar coronhadas no dono do local, um jovem de 26 anos. No último golpe, a arma disparou, bateu na parede e atingiu a mulher.
Ainda segundo testemunhas, no momento do disparo o carregador da arma quebrou, e caíram no chão três projéteis intactos, além da mola do carregador. Conforme relato das vítimas no boletim de ocorrência, o suspeito é conhecido e teria cometido o crime por ciúmes do dono do salão.
A mulher foi levada pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu 192) ao Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves. Não há informações sobre o estado de saúde dela ou do bebê. O empresário que levou as coronhadas não precisou de socorro. Em nota, a Polícia Civil disse que "o fato será investigado por meio da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vila Velha e, até o momento, nenhum suspeito de cometer o crime foi detido".