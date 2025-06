Trânsito

Grave acidente na BR 101 deixa um morto e um ferido em Pinheiros

Uma pessoa morreu e outra ficou gravemente ferida em um acidente envolvendo uma moto e uma carreta que estava transportando madeira, no km 20 da BR 101, em Pinheiros, no Norte do Espírito Santo. A colisão aconteceu por volta das 20h30 de domingo (29), e matou o motociclista, identificado como Fábio dos Santos Silva, de 39 anos. Um jovem que estava na garupa ficou ferido em estado grave.