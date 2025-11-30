Grave acidente entre carro e ônibus deixa um ferido na BR 259, em João Neiva
Publicado em 30/11/2025 às 17h03
Um homem ficou gravemente ferido em um acidente envolvendo o carro que ele dirigia e um ônibus, no km 21 da BR 259, em João Neiva, no Norte do Espírito Santo, por volta das 20h de sexta-feira (29). O Corpo de Bombeiros foi acionado para resgatar a vítima, que ficou presa às ferragens. Após o desencarceramento, o motorista foi levado pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) a um hospital.
A Polícia Rodoviária Federal (PRF) não detalhou as causas do acidente, nem divulgou informações sobre o ônibus (se havia passageiros).