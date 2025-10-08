Grave acidente é registrado em rodovia de Cachoeiro de Itapemirim

Um acidente com quatro veículos foi registrado na rodovia ES 164, em Cachoeiro de Itapemirim, Sul do Espírito Santo, na tarde desta quarta-feira (8). Imagens enviadas por leitores de A Gazeta mostram uma caminhonete, uma carreta, um carro e um caminhão envolvidos nas colisões no trecho da Serra de Soturno. O Corpo de Bombeiros e a Polícia Militar atendem à ocorrência e ainda não há mais detalhes sobre o acidente.