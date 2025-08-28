Grande escolta policial a carros-fortes chama atenção em Vitória

Uma grande escolta policial a carros-fortes chamou atenção pelas ruas de Vitória, no Espírito Santo, e até deixou o trânsito lento no Centro da Capital, nesta quinta-feira (28). A Secretaria de Estado da Segurança Pública (Sesp) explicou que a ação foi necessária devido à movimentação de grandes valores do Banco do Brasil. Vídeos registrados por leitores de A Gazeta mostram a presença de viaturas da Guarda Municipal e das polícias Militar e Federal.