Governador do ES é reeleito presidente do Consórcio Brasil Verde

Ao comentar a reeleição, Casagrande enfatizou a importância de o Consórcio organizar a participação na Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas deste ano, que acontecerá no Brasil. A COP30 será realizada em Belém (PA) entre os dias 10 e 21 de novembro. O encontro global anual reúne líderes mundiais, cientistas, organizações não governamentais e representantes da sociedade civil para discutir ações para combater as mudanças do clima.>

“Esses últimos dois anos foram de entendimento da parte burocrática do Consórcio Brasil Verde. Agora temos um momento importante com a realização da COP30. Esperamos ter um stand do nosso Consórcio durante o evento. Estamos discutindo isso com o Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima para que possamos apresentar nossas ações de forma mais adequada”, pontuou o governador capixaba.>