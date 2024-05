Governador do ES assina acordo nos EUA para obra de estação de água de reúso

Frente fria se aproxima do ES, dá refresco, mas calor volta no fim de semana

Templo nublado em Vitória. Ao fundo, Mestre Álvaro coberto pelas nuvens. (Fernando Madeira)

Uma frente fria vai se deslocar para o Sudeste nos próximos dias e deixar o tempo nublado no Espírito Santo entre quarta-feira (15) e quinta-feira (16), mas ainda não vai trazer frio ao Estado, que deve seguir com clima parecido com o de verão nos próximos dias de outono.

A previsão da empresa de meteorologia Climatempo aponta para tempo um pouco mais nublado em cidades do Norte e, pela manhã, na Capital, o que deve dificultar a elevação das temperaturas. No entanto, ainda não há previsão de frio, apenas uma ligeira diminuição do calor, com condições de temperaturas mais amenas. Volta esquentar já na sexta-feira (17) e essa entrada do ar mais frio não deve durar muito.