Globo da Morte: pilotos sofrem acidente em circo em São Mateus; vídeo

A plateia do Circo Portugal Internacional, atualmente instalado em São Mateus, no Norte do Espírito Santo, passou por um susto ao presenciar e registrar um acidente entre motociclistas do Globo da Morte, uma das apresentações do espetáculo, na noite de quinta-feira (3). Segundo a Polícia Militar, o responsável pelo evento relatou que dois profissionais perderam o controle da direção e acabaram colidindo, ocasionando a queda também de outros que se apresentavam.>