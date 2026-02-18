Gari morre em acidente entre moto e retroescavadeira em Cachoeiro

Coletor morre em acidente entre moto e retroescavadeira em Cachoeiro Crédito: Leitor | A Gazeta

Um coletor de lixo (gari), identificado como Maicon Suel de Souza Bahia, de 34 anos, morreu em um acidente envolvendo a motocicleta que ele pilotava e uma retroescavadeira na ES 393, na altura do bairro Marbrasa, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, na manhã desta quarta-feira (18). A dinâmica do acidente não foi informada pela Polícia Rodoviária Federal (PRF).

Procurado por A Gazeta, o gerente da CTA Empreendimentos, empresa onde Maicon trabalhava, lamentou a morte do funcionário e informou que ele estava a caminho do trabalho no momento do acidente. Segundo o gerente, a empresa está prestando apoio à família.

O corpo foi encaminhado à Seção Regional de Medicina Legal (SML), em Cachoeiro de Itapemirim.