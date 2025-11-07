A Gazeta - Agora

Tem sugestão ou viu erro? Envie aqui Quer mais notícias? Entre no nosso WhatsApp

Gari da Prefeitura de Vitória fica ferido em acidente entre moto e carro

Publicado em 07/11/2025 às 12h27
Um gari foi atropelado na manhã desta sexta (7), em Redenção, em Vitória

Um gari ficou ferido em um acidente envolvendo a moto que ele estava pilotando e um carro, na manhã desta sexta-feira (7), no bairro Redenção, em Vitória. Segundo a Polícia Militar, a corporação foi acionada, mas os envolvidos não estavam mais no local quando a equipe chegou. A vítima foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levada ao Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE). O estado de saúde não foi informado.

Prefeitura de Vitória informou que o trabalhador atuava na limpeza urbana, mas não explicou se ele estava em horário de expediente ou a caminho do trabalho quando sofreu o acidente. Segundo a administração municipal, a Central de Serviços lamenta o ocorrido e disse que está prestando assistência ao gari.

A Polícia Civil foi procurada por A Gazeta para informar se investiga o acidente, já que o outro condutor envolvido não foi encontrado, mas disse que não localizou a ocorrência.

Publicidade