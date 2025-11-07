Gari da Prefeitura de Vitória fica ferido em acidente entre moto e carro
Publicado em 07/11/2025 às 12h27
Um gari ficou ferido em um acidente envolvendo a moto que ele estava pilotando e um carro, na manhã desta sexta-feira (7), no bairro Redenção, em Vitória. Segundo a Polícia Militar, a corporação foi acionada, mas os envolvidos não estavam mais no local quando a equipe chegou. A vítima foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levada ao Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE). O estado de saúde não foi informado.
A Polícia Civil foi procurada por A Gazeta para informar se investiga o acidente, já que o outro condutor envolvido não foi encontrado, mas disse que não localizou a ocorrência.