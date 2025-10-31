"Gambiarra" móvel com tanques improvisados é apreendida durante blitz em Vitória
Um moto foi flagrada com tanques improvisados, carregando o combustível em galões de plástico conectados por uma mangueira de construção civil ao motor transportados no baú do veículo. O caso aconteceu durante uma blitz realizada pela Guarda de Vitória na última quarta-feira (29) em Jardim Camburi. O condutor não possuía carteira de habilitação e, no veículo, foram encontradas sete irregularidades, como: mau estado de conservação do veículo, placa sem lacre, licenciamento vencido desde 2008 e veículo sem escapamento. A moto foi recolhida e levada ao pátio.
Os agentes informaram que a situação chamou a atenção, e destacaram que carregar combustível irregularmente é bastante perigoso, pelo fato do alto risco de um incêndio. "Tudo indica que o tanque original estava furado, e o condutor encontrou essa solução improvisada, sem qualquer segurança. Uma ‘engenhoca’ desse tipo coloca em risco não só o motociclista, mas todos que trafegam ao redor", disse a inspetora Menezes.