"Gambiarra" móvel com tanques improvisados é apreendida durante blitz em Vitória

Um moto foi flagrada com tanques improvisados, carregando o combustível em galões de plástico conectados por uma mangueira de construção civil ao motor transportados no baú do veículo. O caso aconteceu durante uma blitz realizada pela Guarda de Vitória na última quarta-feira (29) em Jardim Camburi. O condutor não possuía carteira de habilitação e, no veículo, foram encontradas sete irregularidades, como: mau estado de conservação do veículo, placa sem lacre, licenciamento vencido desde 2008 e veículo sem escapamento. A moto foi recolhida e levada ao pátio.