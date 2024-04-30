Gabigol consegue efeito suspensivo e pode voltar a jogar pelo Flamengo

Gabigol foi denunciado por tentativa de fraude em um exame antidoping em 2023

O Flamengo informou, por meio de suas redes sociais, que o centroavante Gabriel Barbosa, o Gabigol, está liberado para atuar nas competições disputadas pelo Clube de Regatas do Flamengo. A defesa do atacante conseguiu o efeito suspensivo por decisão unânime.