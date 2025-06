Fuzis e munições de grosso calibre são apreendidos em Vila Velha

Dois fuzis calibre 556, sete carregadores e cerca de 150 munições foram apreendidos nesta terça-feira (10) no bairro Primeiro de Maio, em Vila Velha. O material foi localizado durante patrulhamento da Polícia Militar. Um suspeito foi detido. Segundo comandante-geral da PMES, coronel Douglas Caus, as armas pertencem ao grupo criminoso TCP, que disputa território com a facção PCV, na região da Ilha da Conceição. >