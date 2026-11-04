Fuzil AR-15, espingarda, drogas e munições são apreendidos pela PM na Serra

Policiais militares apreenderam um fuzil, uma espingarda, uma pistola, munições e drogas no bairro Vila Nova de Colares, na Serra, no início da noite de terça-feira (3). Ninguém foi preso.





Segundo a Polícia Militar, os policiais da 14ª Companhia Independente receberam informações de que um homem estaria portando uma arma de fogo e foram até o local para averiguar a situação.





Ao perceber a chegada das equipes, o suspeito correu em direção a uma residência, pulou o muro dos fundos e fugiu. Os militares realizaram buscas nas imediações, mas não conseguiram encontrá-lo.