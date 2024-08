Fusca fica destruído após acidente com Doblò em Cariacica

Duas mulheres, de 24 e 21 anos, e uma adolescente, de 17, foram esfaqueadas durante uma briga com duas suspeitas na comunidade de Santa Leocádia, em São Mateus , no Norte do Espírito Santo , na noite do último domingo (28).

De acordo com a Polícia Militar, uma equipe foi até o Hospital Roberto Arnizaut Silvares, no mesmo município, onde as vítimas deram entrada. No local, testemunhas disseram que tudo começou após as suspeitas discutirem com a adolescente.