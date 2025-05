Furto de energia é flagrado em comércio de alimentos em Cachoeiro

Um caso de furto de energia foi flagrado na sexta-feira (30) em um comércio que atuava como lanchonete e mercearia na comunidade de Córrego Safra, na zona rural de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. No local, foi identificada uma ligação direta que abastecia o estabelecimento de forma clandestina, sem medição ou faturamento de energia.>