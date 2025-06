Furto a local de emissão de RG suspende atendimentos em Cachoeiro

O Posto de Identificação da Polícia Científica no Centro de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, foi alvo de arrombamento e furto. No local são realizados atendimentos para emissão de Registro Geral (RG), a carteira de identidade. A Polícia Científica disse que o crime foi descoberto na manhã desta segunda-feira (2). A corporação realiza o levantamento dos bens furtados e uma perícia está em andamento para início das investigações, que ficarão a cargo da Polícia Civil. >