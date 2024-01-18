Funcionários de loja são rendidos por assaltantes armados na Praia da Costa

Loja foi assaltada na Praia da Costa, em Vila Velha, por quatro assaltantes armados Crédito: Vinicius Colini

TV Gazeta, os criminosos estavam armados e ameaçaram matar os vendedores enquanto pegavam os produtos. O nome dos suspeitos não foram divulgados e todos acabaram detidos – um de 24 e outro de 30 anos e ainda dois menores de 18 anos, conforme confirmado pela Polícia Militar. Funcionários de uma loja de eletrônicos, na Praia da Costa, em Vila Velha , foram rendidos durante assalto nesta quarta-feira (17) por quatro assaltantes. Segundo apuração da, os criminosos estavam armados e ameaçaram matar os vendedores enquanto pegavam os produtos. O nome dos suspeitos não foram divulgados e todos acabaram detidos – um de 24 e outro de 30 anos e ainda dois menores de 18 anos, conforme confirmado pela Polícia Militar.

Enquanto colocavam os atendentes em outro espaço do estabelecimento, a ação era registrada pelo circuito interno. Desta forma, a empresa responsável pelas câmeras de videomonitoramento 24 horas instaladas no local informou ao dono da loja sobre o ocorrido. Assim, o empresário acionou a polícia, que, ao chegar ao local e se deparou com os assaltantes.

Conforme apuração do repórter Vinius Colini, da TV Gazeta, eles voltaram para a loja quando viram os militares. Ao retornar, eles tentaram fazer alguns dos atendentes reféns, mas desistiram por conta da presença da polícia.

"Estavam prontos para sair e os equipamentos estavam dentro das mochilas, eram Apple Watch, notebooks e outros eletrônicos. Eles estavam de posse de arma e ameaçavam dizendo que se existisse reação, eles iriam matar", contou o Aspirante Ferraz.