Funcionários de loja são rendidos por assaltantes armados na Praia da Costa

Funcionários de uma loja de eletrônicos, na Praia da Costa, em Vila Velha, foram rendidos durante assalto nesta quarta-feira (17) por quatro assaltantes. Segundo apuração da TV Gazeta, os criminosos estavam armados e ameaçaram matar os vendedores enquanto pegavam os produtos. O nome dos suspeitos não foram divulgados e todos acabaram detidos – um de 24 e outro de 30 anos e ainda dois menores de 18 anos, conforme confirmado pela Polícia Militar.
Enquanto colocavam os atendentes em outro espaço do estabelecimento, a ação era registrada pelo circuito interno. Desta forma, a empresa responsável pelas câmeras de videomonitoramento 24 horas instaladas no local informou ao dono da loja sobre o ocorrido. Assim, o empresário acionou a polícia, que, ao chegar ao local e se deparou com os assaltantes.
Conforme apuração do repórter Vinius Colini, da TV Gazeta, eles voltaram para a loja quando viram os militares. Ao retornar, eles tentaram fazer alguns dos atendentes reféns, mas desistiram por conta da presença da polícia.
"Estavam prontos para sair e os equipamentos estavam dentro das mochilas, eram Apple Watch, notebooks e outros eletrônicos. Eles estavam de posse de arma e ameaçavam dizendo que se existisse reação, eles iriam matar", contou o Aspirante Ferraz.
Procurada pela reportagem de A Gazeta, Polícia Civil informou que os suspeitos, de 24 e 30 anos, foram autuados em flagrante por roubo cometido mediante concurso de pessoas e emprego de arma de fogo, e receptação. Ambos foram encaminhados ao Centro de Triagem de Viana (CTV). Os dois adolescentes, de 15 anos, foram autuados por ato infracional análogo aos crimes de roubo cometido mediante concurso de pessoas e emprego de arma de fogo, e receptação. Eles foram encaminhados ao Centro Integrado de Atendimento Socioeducativo (Ciase).