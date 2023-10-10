Funcionário tenta parar retroescavadeira, cai e acaba atropelado em Anchieta

Homem caído no chão após acidente. Crédito: Leitor A Gazeta

O funcionário de uma loja de material de construções de Anchieta , no Sul do Espírito Santo, precisou ser socorrido ao hospital após ser atropelado por uma retroescavadeira. O acidente ocorreu nesta segunda-feira (9), no bairro Planalto, e, segundo informações da ocorrência da Polícia Militar, o ajudante de entregas, de 25 anos, tentou parar a máquina que estava se movendo sozinha, quando caiu e foi atingido.

Na ocorrência de atendimento, os policiais relatam que foram até o local, mas só encontraram a retroescavadeira estacionada. Já no Pronto Atendimento de Anchieta, o funcionário informou aos policiais que, no momento em que estava no depósito, visualizou a retroescavadeira iniciando um movimento sozinha em direção à avenida, momento em que foi realizar uma tentativa de subir no veículo para pará-lo, tendo caído e sido atropelado.

Ainda conforme as informações disponibilizadas na ocorrência, o funcionário foi socorrido por uma ambulância do Corpo de Bombeiros e conduzido para atendimento no Pronto Atendimento de Anchieta. Porém, devido à gravidade dos ferimentos, precisou ser conduzido para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência (Heue), em Vitória.