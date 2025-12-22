Funcionário de sorveteria desaparece em Cachoeiro e família pede ajuda

Um jovem de 22 anos está desaparecido desde o dia 16 de dezembro em Cachoeiro de Itapemirim, Sul do Espírito Santo. A mãe de Gustavo Gabriel Silva registrou um boletim de ocorrência na Polícia Civil e contou que ela foi dormir por volta das 22 horas, enquanto o filho assistia televisão. No dia seguinte, Gustavo não estava mais em casa.

O celular, documentos e objetos pessoais do rapaz permaneceram no imóvel da família, localizado no bairro Gilson Carone. O jovem, que trabalhava em uma sorveteria, também não compareceu mais ao estabelecimento. Quem tiver qualquer informação que auxilie a encontrar Gustavo pode acionar o Disque-Denúncia, pelo 181. A ligação é gratuita e não é necessário se identificar. Quem preferir, pode colaborar pela internet, clicando aqui.