Funcionário de escola é preso por pedir fotos íntimas de alunos em Anchieta

Um funcionário de uma escola, de 31 anos, foi preso na terça-feira (4) suspeito de pedir fotos íntimas de alunos em troca de dinheiro via Pix. O caso aconteceu em Anchieta, Litoral Sul do Espírito Santo. Segundo a Polícia Civil, pelo menos dez estudantes foram identificados como vítimas do homem — seis deles, com idades entre 13 e 15 anos, chegaram a enviar as imagens.

As investigações — por meio do Núcleo Especializado de Atendimento à Mulher (Neam) de Anchieta — começaram no dia 21 de outubro, quando a direção da unidade de ensino denunciou o crime. A Polícia Civil informou que o investigado pedia as fotos por mensagens enviadas durante o horário de trabalho, e, além de solicitar as imagens, marcava encontros com os alunos.