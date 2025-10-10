Funcionária é presa suspeita de furtar produtos de distribuidora em Vila Velha; vídeo

Uma jovem de 22 anos foi presa na noite de quinta-feira (9) em Aribiri, Vila Velha, suspeita de furtar R$575,00 em produtos de uma distribuidora de bebidas que ela trabalhava. Judipher Bernardino Fontes da Cunha teria contado com a ajuda de um ex-funcionário que saiu do local antes da chegada da polícia.

Segundo a proprietária do estabelecimento, Judipher contou com a ajuda do comparsa e, juntos, eles furtaram itens como vinho, cerveja, cigarro, chocolates e pão de alho. As imagens de videomonitoramento mostram a funcionária passando os produtos do homem e guardando em uma sacola sem realizar o pagamento.