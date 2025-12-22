Funcionária é presa suspeita de desviar R$ 450 mil de empresa em Vitória

Danielle Prado dos Santos, de 35 anos, foi presa em Vila Velha suspeita de desviar dinheiro de empresa na Enseda do Suá Crédito: Divulgação | Polícia Civil

A funcionária de uma empresa localizada na Enseada do Suá, em Vitória, foi presa suspeita de furtar o estabelecimento comercial onde trabalhava. O prejuízo estimado, conforme a Polícia Civil, é de R$ 450 mil durante dez meses. A prisão preventiva de Danielle Prado dos Santos, de 35 anos, aconteceu na sexta-feira (19), no Centro de Vila Velha, mas a informação foi divulgada nesta segunda-feira (22).

As apurações apontaram que a mulher acessava de forma indevida a conta bancária de terceiros vinculados à firma. A partir da entrada, a investigada realizou transferências indevidas para diversas pessoas durante expedientes fraudulentos. A corporação informou que a mulher foi indiciada por furto duplamente qualificado, em razão do abuso de confiança e do concurso de pessoas, praticado de forma continuada.

“Ela já foi denunciada pelo Ministério Público e já figura como ré em ação penal. Após o cumprimento do mandado, ela foi encaminhada ao Centro Prisional Feminino de Cariacica, onde permanece à disposição da Justiça”, frisou.