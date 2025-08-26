Funcionária de unidade de saúde tem carro roubado em assalto na Serra
Uma funcionária da Unidade de Saúde de Novo Horizonte, na Serra, teve o carro e pertences pessoais roubados durante um assalto quando estava chegando para trabalhar. Uma testemunha, que não quis ser identificada, contou à reportagem de A Gazeta que viu dois homens abordarem a vítima por volta das 7h, quando ela estava dentro do veículo, no estacionamento do local. “Eles chegaram com arma em punho, pediram as coisas e o carro, e levaram tudo embora”, relatou.
A Polícia Militar disse que foi acionada, e que as informações fornecidas pela vítima durante o chamado ao Ciodes (190) foram repassadas para as guarnições do setor para possíveis abordagens. Segundo a corporação, foi registrada a restrição de furto/roubo do carro e a mulher assaltada foi orientada a registrar o boletim de ocorrência em uma delegacia.