Fumaça na pista: carro fica destruído em acidente em Vila Pavão

O motorista de um carro se envolveu em acidente com caminhão na ES 220, em Vila Pavão, Noroeste do Espírito Santo, na manhã desta quinta-feira (5). Segundo o Corpo de Bombeiros, o condutor tentou desviar de um veículo que estava parado, quando acabou colidindo com o caminhão. A corporação informou que havia neblina e fumaça de secador de café no momento do acidente — situações que podem prejudicar a visibilidade dos motoristas. O condutor teve ferimentos leves e não precisou de atendimento médico. >