Fugitivo do sistema prisional é recapturado pela Polícia Penal em Vila Velha

Homem que fugiu do sistema prisional em janeiro é recapturado em Vila Velha Crédito: Divulgação | Polícia Penal

A Polícia Penal do Espírito Santo recapturou, na tarde de terça-feira (2), Célio Almeida Loyola, de 47 anos, no bairro Aribiri, em Vila Velha. Ele estava foragido desde janeiro deste ano, após fugir do sistema prisional capixaba.

Segundo a Polícia Penal, havia contra o detento um mandado de prisão expedido pela 2ª Vara Criminal de Vitória. Célio cumpria pena por tráfico de drogas, roubo e furto qualificado, e estava preso desde 2011 até a fuga.

Após diligências e monitoramento, realizados pela equipe da Divisão Especializada de Recapturas (DERP) e da Recaptura de Foragidos (RECAP), o homem foi localizado em sua residência. Célio foi conduzido à 2ª Regional da Polícia Civil, em Vila Velha, e colocado novamente à disposição da Justiça.