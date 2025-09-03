Fugitivo do sistema prisional é recapturado pela Polícia Penal em Vila Velha
A Polícia Penal do Espírito Santo recapturou, na tarde de terça-feira (2), Célio Almeida Loyola, de 47 anos, no bairro Aribiri, em Vila Velha. Ele estava foragido desde janeiro deste ano, após fugir do sistema prisional capixaba.
Segundo a Polícia Penal, havia contra o detento um mandado de prisão expedido pela 2ª Vara Criminal de Vitória. Célio cumpria pena por tráfico de drogas, roubo e furto qualificado, e estava preso desde 2011 até a fuga.
Após diligências e monitoramento, realizados pela equipe da Divisão Especializada de Recapturas (DERP) e da Recaptura de Foragidos (RECAP), o homem foi localizado em sua residência. Célio foi conduzido à 2ª Regional da Polícia Civil, em Vila Velha, e colocado novamente à disposição da Justiça.
A Polícia Penal destacou que a operação reforça o papel da corporação no fortalecimento da segurança pública, atuando não apenas na custódia de internos, mas também na recaptura de foragidos.