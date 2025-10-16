Frente fria no ES deve provocar chuva e derrubar temperaturas

Os impactos de uma nova frente fria que chegou ao Brasil devem ser sentidos no Espírito Santo a partir do próximo domingo (19), com possibilidade de chuva e queda de temperatura. A Climatempo explica que o fenômeno é causado por um sistema de baixa pressão que se formou no Paraguai e chegou ao oceano, puxando a umidade do Norte para o Sudeste brasileiro.

Já no domingo, a previsão de temperatura máxima em Vitória será de 27ºC, derrubada pela massa de ar frio — incomum para a época do ano. A previsão é de chuva na Capital capixaba no fim da manhã, podendo se estender durante todo o dia. Já na segunda-feira (20), as instabilidades persistem, com possibilidade de mais chuva e temperatura ainda mais baixa: a máxima está prevista para 20ºC em Vitória.