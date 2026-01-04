Fortes chuvas provocam alagamentos e transtornos em Linhares

A cidade de Linhares, no Norte do Espírito Santo, também foi atingida pelas fortes chuvas, que caíram na tarde deste domingo (4). Alagamentos foram registrados em diversos pontos do município. Vídeos divulgados nas redes sociais mostram os impactos do grande volume de chuva.

Na pista central da BR 101, entre os quilômetros 145 e 148, a água cobriu parte da via e causou transtornos aos motoristas. A Defesa Civil de Linhares emitiu alerta para risco de novas chuvas e mantém equipes de prontidão para atender possíveis ocorrências.

Segundo a Defesa Civil Estadual, todo o Espírito Santo está sob aviso de alto risco para tempo severo, com possibilidade de volumes intensos de chuva em curto período. O alerta é válido até o dia 6 de janeiro.