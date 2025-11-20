A Gazeta - Agora

Forte temporal causa alagamento no centro de São Mateus

Publicado em 20/11/2025 às 15h42
Segundo a prefeitura da cidade, a situação foi possivelmente agravada pelo volume de chuvas, somando ao orblema antigo de drenagem na região

Um forte temporal que atingiu São Mateusno Norte do Espírito Santo, na noite de quarta-feira (19), causou alagamento na chamada 'Rua da Vala', localizada próximo ao mercado municipal, no centro da cidade. As imagens enviadas por leitores de A Gazeta mostram as ruas cobertas pelas águas, que chegam até as calçadas.

Em nota, a Prefeitura de São Mateus informou que as equipes técnicas estiveram nos pontos de alagamento na manhã desta quinta-feira (20) para avaliar a situação registrada pelos moradores. Segundo a administração, o transtorno foi possivelmente agravado pelo volume de chuvas, somado ao problema antigo de drenagem na região.

Após a vistoria, a prefeitura informou que serão definidos os próximos passos para garantir uma solução estrutural e segura para os moradores e comerciantes do local e reforçou que está reestruturando diversas vias da cidade para resolver os problemas de infiltração e instabilidade no solo.

