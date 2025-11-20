Forte temporal causa alagamento no centro de São Mateus

Um forte temporal que atingiu São Mateus, no Norte do Espírito Santo, na noite de quarta-feira (19), causou alagamento na chamada 'Rua da Vala', localizada próximo ao mercado municipal, no centro da cidade. As imagens enviadas por leitores de A Gazeta mostram as ruas cobertas pelas águas, que chegam até as calçadas.

Em nota, a Prefeitura de São Mateus informou que as equipes técnicas estiveram nos pontos de alagamento na manhã desta quinta-feira (20) para avaliar a situação registrada pelos moradores. Segundo a administração, o transtorno foi possivelmente agravado pelo volume de chuvas, somado ao problema antigo de drenagem na região.